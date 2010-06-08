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Pandemic
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Bilim Kurgu, Kısa Film
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : ABD
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :24 dk.
- Dağıtıcı :Somnium Pictures, Signature Entertainment, HooverI
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