Panzehir
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Kadir, Elsa Lund adında kör bir kadına aşık olduğunda artık kurtlar sofrasından kalkması gerektiğini anlar. Ama içinde bulunduğu dünya Kadir’e vefa göstermez. Baba bildiği Kara Cemal, bitmek bilmeyen komploları uğruna oğlu bildiği ölüm meleğine de ihanet eder. Kadir, 6 saatte öldüren bir kimyasalla zehirlenir. Yaşamak ve sevdiklerini yaşatmak için tek çaresi Kara Cemal’in elinde tuttuğu panzehirdir. Bu sefer hayatı için Cemal’in istediklerini öldürmeye mecburdur. Kadir’in son gecesi böyle başlar.
Galeri
Yorumlar
-
Türk filmi olarak ele alındığında gayet başarılı bir film konu da güzel karakterlerde, ilk Türk aksiyon filmi olmuş devamını bekleriz
-
Filmde sakallı komserin yara izi bi sağa geçiyo bi sola )) fazla gökyüzünden çekim yapılmış aslında başarılı ha bide cüneyt dedenin. Saçları dökülüyo yakalarında saçlar kepek olmamış ama güzeldi ))
-
Çok özenti olmuş ben pek beğenmedim ama Türk sinemasına destek için gidilebilir.
-
eleştirmenlerden iyi yorumlar alan bi film
-
ben yabancı film sandım görünce. konusu iyi. fragmana bakıncada cekimler de iyi. yabancı bi aksiyon filmi havası var. aksiyon filmi sevenlere duyurulur