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Papatya
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :15 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Mehmet Doğan'ın yönettiği Papatya, babasını erken yaşta kaybeden Umut ile en yakın arkadaşı Nuri'nin hikâyesini anlatıyor.
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