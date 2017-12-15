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Papatya

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Papatya
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mehmet Doğan'ın yönettiği Papatya, babasını erken yaşta kaybeden Umut ile en yakın arkadaşı Nuri'nin hikâyesini anlatıyor.

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