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Para Tuzağı

Money Monster

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Para Tuzağı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yönetmenliğini Jodie Foster'ın üstlendiği filmin başrollerinde, George Clooney ile Julia Roberts yer alıyorlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Jack O\'Connell süper, film sürükleyici...

  • 10

  • Alt ölçüde ucuza çekilmiş bir film George cloney"e yakışmamış çok vasat bir film sinemada para verilip izlemeye değmez

  • Gayet sürükleyici..

  • Orta seviyede bir flm

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Oyuncular ve ekip

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