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Para Tuzağı
Money Monster
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :27 Mayıs 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Yönetmenliğini Jodie Foster'ın üstlendiği filmin başrollerinde, George Clooney ile Julia Roberts yer alıyorlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Jack O\'Connell süper, film sürükleyici...
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10
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Alt ölçüde ucuza çekilmiş bir film George cloney"e yakışmamış çok vasat bir film sinemada para verilip izlemeye değmez
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Gayet sürükleyici..
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Orta seviyede bir flm
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