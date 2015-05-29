Paramparça, çocuklarına bakmak için çırpınan Nana Kunning’in dünyaca ünlü bir şifacıya dönüşmesinin hikâyesi. Nana’nın oğlu Ivan’ı terk etmesinin üzerinden 20 yıl geçmişken, genç bir gazeteci Ivan’ın izini bulur, anne oğulu buluşturmak için dünyanın öteki ucuna gitmeyi kafasına koyar. Bu yolculuk onlara engellere rağmen hayatı hakkıyla yaşamalarına teşvik edecektir. Şifa, yaşamın sıcaklığını dünyanın en soğuk köşesine bile götürecektir.