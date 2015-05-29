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Paramparça
Aloft
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- IMDB Puanı : 5.3 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Fransa, İspanya, Kanada
- Gösterim Tarihi :29 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Paramparça, çocuklarına bakmak için çırpınan Nana Kunning’in dünyaca ünlü bir şifacıya dönüşmesinin hikâyesi. Nana’nın oğlu Ivan’ı terk etmesinin üzerinden 20 yıl geçmişken, genç bir gazeteci Ivan’ın izini bulur, anne oğulu buluşturmak için dünyanın öteki ucuna gitmeyi kafasına koyar. Bu yolculuk onlara engellere rağmen hayatı hakkıyla yaşamalarına teşvik edecektir. Şifa, yaşamın sıcaklığını dünyanın en soğuk köşesine bile götürecektir.
Filmin Eleştrisi
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