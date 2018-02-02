Paramparça, eşi Nuri (Numan Acar) ve 6 yaşında oğlunu bir patlamada kaybeden Katja'nın (Diane Kruger) hikâyesini anlatıyor. Tüm hayatı alt üst olan Katja'nın tek isteği, bu terör saldırısını kimlerin neden yaptığını öğrenmektir. Saldırının ırkçı motifleri en başta göz ardı edilse de, ortaya çıkan deliller Neo-Nazi bağlantılarına işaret eder. Fakat mahkeme delilleri yetersiz bulup zanlılara ceza vermeyince Katja'nın yası, öfke ve intikam duygusuna dönüşmeye başlar. Hayatına dair her şeyi yaşadığı kayıpla birlikte arkasında bırakan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer.