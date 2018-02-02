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Paramparça
Aus dem Nichts (In the Fade)
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- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :2 Şubat 2018
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- Süre :106 dk.
Filmin Konusu
Paramparça, eşi Nuri (Numan Acar) ve 6 yaşında oğlunu bir patlamada kaybeden Katja'nın (Diane Kruger) hikâyesini anlatıyor. Tüm hayatı alt üst olan Katja'nın tek isteği, bu terör saldırısını kimlerin neden yaptığını öğrenmektir. Saldırının ırkçı motifleri en başta göz ardı edilse de, ortaya çıkan deliller Neo-Nazi bağlantılarına işaret eder. Fakat mahkeme delilleri yetersiz bulup zanlılara ceza vermeyince Katja'nın yası, öfke ve intikam duygusuna dönüşmeye başlar. Hayatına dair her şeyi yaşadığı kayıpla birlikte arkasında bırakan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer.
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