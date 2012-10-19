Paranormal Activity 4
- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :19 Ekim 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Olayların şokunu henüz üzerlerinden atamayan ikili yeni bir eve taşınıp temiz bir sayfa açmayı diliyorlar. Ancak lanetli geçmişleri burada da peşlerini bırakmıyor. Kaite ve Hunter'ı ziyaret eden yeni komşuları da bu evde yaşanan kimi gerçeküstü olaylardan nasiplerini almaya başlıyorlar.
Galeri
Yorumlar
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siz hiç korku filmine gittiğinizde sonunda kahkahayla çıktınız mı? kameranın sallantısından midem bulandı ya hayatımda izlediğim en iğrenç filmdir.verdiğim paraya mı acıyayım zaman kaybıma mı bilemedim.
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Bu filmi çok izlemek istiyorum ilk 3 serisinin hepsini izledim GÜZELLERDİ sizce bu nasıl????
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filmi hiç beğenmedim bence vakit kaybı
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ilk 2 filmden sonra bu hiç olmamıştı
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bn 11 yaşındayım bunun birini izledim gece yatarken çok korkuyom harbi etkileyen bi film