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Sinema>Film Arşiv >  Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu - Paranormal Activity: The Ghost Dimension
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Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu

Paranormal Activity: The Ghost Dimension

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 5.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu, bu kez Fleeges ailesinin yaşadıklarını anlatıyor. Genç çift ve küçük kızları Leila, yeni taşındıkları evin garajında bir kutu teyp ve bir de kamera keşfederler. Kameradan bakmaya başlayınca etraflarındaki paranormal olayları görmeye başlayan aile aynı zamanda genç kız hallerinde olan Kristi ve Katie´nin ortaya çıkışlarıyla dehşete kapılırlar.

Galeri

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Yorumlar

  • kötü

  • Hiç güzel değil tavsiye etmiyorum paranın yazık paranormal aktvt flim için diyorum. .zamn kaybı. .sıkıcı. .

  • millet zaten kotu demis bana laf soz kalmamis... ama arsivime koyacagim.

  • pardon yanlış filme oldu yorum Dabbe 6 için yazmıştım

  • Çok gereksiz film olmuş gerçekten korkudan çok midem bulandı kan sakatat görmekten.

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Oyuncular ve ekip

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