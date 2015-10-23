Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu, bu kez Fleeges ailesinin yaşadıklarını anlatıyor. Genç çift ve küçük kızları Leila, yeni taşındıkları evin garajında bir kutu teyp ve bir de kamera keşfederler. Kameradan bakmaya başlayınca etraflarındaki paranormal olayları görmeye başlayan aile aynı zamanda genç kız hallerinde olan Kristi ve Katie´nin ortaya çıkışlarıyla dehşete kapılırlar.

