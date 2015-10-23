Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu
Paranormal Activity: The Ghost Dimension
- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 5.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :23 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :23 dk.
Filmin Konusu
Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu, bu kez Fleeges ailesinin yaşadıklarını anlatıyor. Genç çift ve küçük kızları Leila, yeni taşındıkları evin garajında bir kutu teyp ve bir de kamera keşfederler. Kameradan bakmaya başlayınca etraflarındaki paranormal olayları görmeye başlayan aile aynı zamanda genç kız hallerinde olan Kristi ve Katie´nin ortaya çıkışlarıyla dehşete kapılırlar.
Galeri
Yorumlar
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kötü
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Hiç güzel değil tavsiye etmiyorum paranın yazık paranormal aktvt flim için diyorum. .zamn kaybı. .sıkıcı. .
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millet zaten kotu demis bana laf soz kalmamis... ama arsivime koyacagim.
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pardon yanlış filme oldu yorum Dabbe 6 için yazmıştım
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Çok gereksiz film olmuş gerçekten korkudan çok midem bulandı kan sakatat görmekten.