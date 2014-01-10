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Sinema>Film Arşiv >  Paranormal Activity: İşaretliler - Paranormal Activity: The Marked Ones
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Paranormal Activity: İşaretliler

Paranormal Activity: The Marked Ones

0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Paranormal Activity: İşaretliler
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hikaye Oxnard, Kaliforniya' da bir partide başlar. Partinin verildiği dairenin altındaki kadın ölünce partiye katılan bazıları kameraları ile durumu araştırırlar. Kara Büyü yapımı ile ilişkili öğeleri ve Paranormal Activity 3' den kayıp bantları bulurlar. Kolunda insan tarafından yapılmamış bir ısırık izi fark eden Jesse, sevdiği insanları kurtarmaya çalışırken garip güçler onu takip etmektedir.

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Yorumlar

  • çok korkunç yaaa keşke izleyecek biri olsa :×

  • abi bi gidin çok korkunç bu

  • Buna yani ya öldüm ya D D D korkudann

  • Ee o kadar sıradan ve masrafsız bır fılmki diil 9 gunde 2gunde bile cekılebılırdı yani

  • aynı konu tekrar tekrar ısıtılıp önümüze konuyor

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Oyuncular ve ekip

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