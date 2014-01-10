Paranormal Activity: İşaretliler

Hikaye Oxnard, Kaliforniya' da bir partide başlar. Partinin verildiği dairenin altındaki kadın ölünce partiye katılan bazıları kameraları ile durumu araştırırlar. Kara Büyü yapımı ile ilişkili öğeleri ve Paranormal Activity 3' den kayıp bantları bulurlar. Kolunda insan tarafından yapılmamış bir ısırık izi fark eden Jesse, sevdiği insanları kurtarmaya çalışırken garip güçler onu takip etmektedir.