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Paranormal Chat
Chatter
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Filmin Konusu
Martin Takagi, İç Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan bir ajandır. İnternet trafiğini kontrol etmekle görevli olan Martin, bir gün Los Angeles’da bulunun bir adam ve Londra’da bulunan eşinin görüntülü sohbetine tanık olur. Çiftin sohbetini takip etmeye başlayan ajan, bir süre sonra adam ve kadının evlerinde bir takım tuhaf olayların yaşandığına şahit olur.
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