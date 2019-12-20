Paranormal Chat, İç Güvenlik Bakanlığı’nda internet trafiğini kontrol eden bir adamın yaşamına odaklanıyor. Martin Takagi, İç Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan bir ajandır. Genç adam internet trafiğini kontrol etmekle görevlidir. Bir gün iş başındayken, Los Angeles’da bulunun bir adam ile Londra’da bulunan eşinin görüntülü sohbetine tanık olur. Dünyanın farklı noktalarında yaşayan çiftin sohbetini takip etmeye başlayan ajan, bir süre sonra çiftin evlerinde bir takım tuhaf olayların yaşanmaya başladığını fark eder.