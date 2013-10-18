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Paranoya

Paranoia

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Fragmanlar


Paranoya
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 4.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Adam Cassidy haberleşme devi Wyatt Corporation'da yükselmeye çalışan hırslı bir teknoloji uzmanıdır. Ancak büyük bir hatadan sonra, Adam'a acımasız CEO Nicholas Wyatt şantaj yapar. Adam'dan firmanın en büyük rakibi olan ve Wyatt'ın eski akıl hocası Jock Goddard tarafından yönetilen başka bir firmaya giderek casusluk yapması istenmektedir. Adam kısa sure sonra kendisini hayalindeki hayatı yaşarken bulur; özel kulüplere girebilen Adam lüks arabalara, Manhattan bekar hayatının tüm güzelliklerine sahiptir. Ancak bu görüntünün arkasında Wyatt'ın güç oyununda sadece bir piyondur ve milyar dolarlık avantajını kazanabilmek için asla durmayacak olan patronundan kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundadır.

Galeri

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Yorumlar

  • arkadaşlar izlemek istiyorumu tıklıyorum,izlemek istediklerinize eklendi diyor ama bulamıyorum...yardımcı olurmusunuz...

  • liam hemswortha bayılıyorum ama filmin kötü olduğunu duydum bende. imdb puanı da çok düşük

  • adam vücut yapmış

  • bu film yurtdışında hiç beğenilmemiş, gişede çakılmış

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Oyuncular ve ekip

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