Adam Cassidy haberleşme devi Wyatt Corporation'da yükselmeye çalışan hırslı bir teknoloji uzmanıdır. Ancak büyük bir hatadan sonra, Adam'a acımasız CEO Nicholas Wyatt şantaj yapar. Adam'dan firmanın en büyük rakibi olan ve Wyatt'ın eski akıl hocası Jock Goddard tarafından yönetilen başka bir firmaya giderek casusluk yapması istenmektedir. Adam kısa sure sonra kendisini hayalindeki hayatı yaşarken bulur; özel kulüplere girebilen Adam lüks arabalara, Manhattan bekar hayatının tüm güzelliklerine sahiptir. Ancak bu görüntünün arkasında Wyatt'ın güç oyununda sadece bir piyondur ve milyar dolarlık avantajını kazanabilmek için asla durmayacak olan patronundan kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundadır.