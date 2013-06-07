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Sinema>Film Arşiv >  Paranoyak - La senda (The Path)
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Paranoyak

La senda (The Path)

1 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Paranoyak
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 5.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Raul karısı Ana ile olan evliliğini kurtarabilmek adına Noel’i oğulları Nico ile birlikte bir dağ evinde geçirmeyi önerir. Daha sonra ortaya yakışıklı bir marangoz olan Samuel çıkar. Ana ve Nico Samuel’den hoşlanır ama Raul bu durumu kıskanır. Bu adamdan kurtulmak isterken, Ana ve Samuel’in bir sırrı olduğunu fark eder. Samuel’e olan takıntısı hoş olmayan durumlara neden olacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • nette izledim ben bu filmi süper film adam kıskanç sonu dramatik sürükleyici bir film gerilim tarzı..

  • fragmanını çok beğendim

  • bence ilginç bi konusu vardı. ama daha iyi çekilebilirmiş. çokda korkutmuyo

  • ya fragmanı çok beğendim ama imdb puanı çok düşük izleyen var mı?

  • imdb puanı çok düşükmüş

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Oyuncular ve ekip

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