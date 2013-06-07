Raul karısı Ana ile olan evliliğini kurtarabilmek adına Noel’i oğulları Nico ile birlikte bir dağ evinde geçirmeyi önerir. Daha sonra ortaya yakışıklı bir marangoz olan Samuel çıkar. Ana ve Nico Samuel’den hoşlanır ama Raul bu durumu kıskanır. Bu adamdan kurtulmak isterken, Ana ve Samuel’in bir sırrı olduğunu fark eder. Samuel’e olan takıntısı hoş olmayan durumlara neden olacaktır.