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Parayı Bulduk

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Fragmanlar


Parayı Bulduk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İhsan Taş'ın yazıp yönettiği Parayı Bulduk, gizli bir kumarhane olduğundan habersiz olduğu film setinde çalışmaya başlayan Kemal'in hikâyesini anlatıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • bune yaaa kötüde anca bu kadar olur rezillik diz boyu :)

  • abuksabuk bir türk yapımı daha mal! gibi bir yapım bizim yerli filimlerin çogu böyle elimizden gelmiyor dıyıp istıfada etmezler yüzsüz bunlar...

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Oyuncular ve ekip

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