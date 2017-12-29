Sinema>Film Arşiv > Parayı Bulduk
Parayı Bulduk
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
İhsan Taş'ın yazıp yönettiği Parayı Bulduk, gizli bir kumarhane olduğundan habersiz olduğu film setinde çalışmaya başlayan Kemal'in hikâyesini anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
-
bune yaaa kötüde anca bu kadar olur rezillik diz boyu :)
-
abuksabuk bir türk yapımı daha mal! gibi bir yapım bizim yerli filimlerin çogu böyle elimizden gelmiyor dıyıp istıfada etmezler yüzsüz bunlar...
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.