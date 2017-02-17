Parçalanmış

Kevin (James McAvoy), güvenilir psikiyatrı Dr. Fletcher'a göre (Betty Buckley) kanıtlanmış 23 kişiliğe sahip biri olsa da geride, hala yüzeye çıkmamış ve diğer herkese hükmetmek üzere çıkmaya hazır bekleyen bir kişiliği kalmıştır. Casey (Anna Taylor-Joy, The Witch) tarafından üç genç kızı kaçırmak zorunda bırakılan Kevin, zihnindeki odacıklar arasındaki duvarlar parçalanmaya başlarken hem içindeki kişilikler hem de etrafındakiler arasında hayatta kalmak için bir savaş başlatır.