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Paris'te Bir Hafta Sonu

Le Week-End

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Paris'te Bir Hafta Sonu
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İngiliz çift Nick ve Meg, evliliklerinin otuzuncu yıl dönümünde, ilişkilerini tekrar canlandırmak umuduyla, zamanında balayı için gittikleri Paris'e tekrar gitmeye karar verirler. Ancak seyahat planladıkları gibi gitmez ve karşılaştıkları olaylar aralarındaki farklılıkları ve gerilimi daha belirgin hale getirir. Çift, Nick´in eski bir arkadaşı olan ve Paris'in havalı bir semtinde oturan Morgan'ın akşam yemeği davetini kabul edince, sürpriz dolu olaylar birbirini takip eder.

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