Paris'te Çılgın Macera
Un monstre à Paris
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Fantastik, Macera, Müzik
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :4 Mayıs 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
- Dağıtıcı :Tiglon
- Resmi Sitesi : http://www.unmonstreaparis.com/
Filmin Konusu
1900′lü yılların başı, Paris… Bir bahçede yaşayan canavar, çok güzel ve genç bir sarkıcı kıza aşık olur. İcat düşkünü kargo elemanı Raoul ile sinema aşığı arkadaşı Emile ve zıpır maymun beraber bir deney yapmaya koyulurlar ve yanlışlıkla bir pireyi 2 metrelik dev haline getirirler. Bu sevimli dev kendini Paris’in sokaklarında bulur.
Galeri
Yorumlar
-
benim puanım 7
-
oldukçe keyifli bir animasyon filmi. izlenmeli.
-
gayet güzeldi. beğendim. öneriyorum. :)
-
güzel animasyon filmi yokluğunda izlenebilecek bir film. ortalamının biraz üzerinde diyebilirim.
-
arkadaslar 1900'lü yılların başında Paris'te geçen hikayede büyük bir bahçede yaşayan canavarın çok güzel ve genç şarkıcı bir kıza duyduğu aşk masalı anlatılıyor. Yeni icatlar üretmeye takmış olan kargo elemanı Raoul ile sinema düşkünü Emile ve haşarı maymun birlikte bir deney yapmaya karar verirler. Fakat üzerinde çalıştıkları iksir bir hata sonucu her yana yayılır ve bir pireyi deve dönüştürür. 3 kafadar güzel şarkıcı Lucille’in den yardım alarak Paris sokaklarında başı boş gezen devi bulmaya ve güvene almaya çalışırlar; zira kötü kalpli Maynott şöhreti yakalamak için devin peşine düşmüştür. 3D olarak çekilen animasyonun senaristliğini ve yönetmenliğini Bibo Bergeron üstlenirken filmin İngilizce dublaj kadrosunda Adam Goldberg, Jay Harrington, Catherine O'Hara, Danny Huston ve Vanessa Paradis gibi isimler yer alıyor... iyi seyirler