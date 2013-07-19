Pasifik Savaşı
Pacific Rim
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 9.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :19 Temmuz 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Denizden Kaiju adı verilen yaratıklar yükselmeye başlayınca, milyonlarca insanın canına mal olacak ve insan kaynaklarını tüketen bir savaş başlar. Bu devasa Kaijular ile savaşabilmek için özel bir silah üretilir. Jaeger adı verilen büyük robotlar akılları nöral bir köprüde kitlenmiş iki pilot tarafından beyin gücüyle yönetilir. Ama Jaegerlar bile acımasız Kaijuların yanında savunmasız kalırlar. Yenilmenin eşiğindeki insanoğlunun son çaresi eski pilot (Charlie Hunnam) ve deneyimsiz stajer (Rinko Kikuchi)’dir. Birlikte, kıyamete karşı insanlığın son umudu olacaklardır.
Galeri
Yorumlar
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Görsel efekt olarak gayet başarılı bir film izlenebilir...
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Seansları çok çabuk azaldı,filme gitmeyi istiyordum.ama nedense çok film çıkmaya başladın cuma günleri.Bence film çıkmamasılazım daha az yani..Yoksa izlemek istediğimiz filmlerin seansı azalıp gidemiyoruz.09 agustosta wolwerinenin seansı azalacak.Dabbe 2 saçmalık.Onu kaldırmak yerine çok güzel denilen film pasifik rim kalsaydı...
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nasıl izleniyor
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görsel efeklerde aşmışlar. canavarlar çok gerçekçiydi. guillermo del toronun filmini kaçırmam bundan böyle
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> Film mi izledi ve 1 YIL BEKLEDİĞİM GİBİ SÜPER 'HARİKA' KURGU EFEKLER OYUNCULUK BAMBAŞKA ' DEL TORRO' SAYGI Kİ BÖYLE FİLMLER YAPSIN... AVATARDAN BİLE DAHA AKICI VE SURUKLEYİCİ...FİLMDEN ANLAYANLAR GİTSİN ANLAMAYANLAR BOŞ YERE ZAMAN KAYBI YAPMAYIN.