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Pasolini

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Fragmanlar


Pasolini
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18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Şair, yönetmen, gazeteci ve aydın Pasolini, İtalyan sanat ve siyaset çevrelerinin en tartışılan isimlerinden biriydi. 1975’te Roma yakınlarında öldürüldüğünde bazı söylentiler ve zanlılar ortaya çıktı ama katil belirlenemedi ve cezalandırılamadı. 2005 yılında, bazı yeni kanıtların ele geçmesiyle vaka dosyası yeniden açıldı. Abel Ferrara, siyaset ve sinema tarihini bir arada ele aldığı son filminde bu karanlık olaya ışık tutmaya calışıyor.

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