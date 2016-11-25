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Pastoral Amerika
American Pastoral
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- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Suç
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :25 Kasım 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :108 dk.
Filmin Konusu
Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde Eylül ayında yapan Pastoral Amerika, 1960'ların toplumsal ve siyasal çalkantılarıyla dağılan "mükemmel" bir Amerikan ailesini odağına alıyor. Film, başarı merdivenini tırmanıp saygınlık kazanan Seymour Levov ve gözbebeği ailesini yıllar boyu takip ederken Vietnam'dan 1968 olaylarına ve Watergate'e ABD tarihine de tanıklık ediyor.
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