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Paterson

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Fragmanlar


Paterson
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Paterson adlı bir kasabada naif bir kişiliğe sahip sessiz bir adam yaşar. Bu adamın adı da Paterson'dur. Paterson bir otobüs şoförüdür. İran asıllı sevimli ve güzel karısı Laura ve köpeği Marvin ile küçük bir evde, son derece mütevazı ve huzur dolu bir hayat yaşar. Paterson'ın her günü birbirine benzer. Ancak Paterson yanında taşıdığı not defterine yazdığı şiirlerden, evde onu bekleyen sevecen karısından, arada sırada uğradığı mahalle barından son derece memnundur. Laura işsiz olmasına rağmen evde geçirdiği zamanda müzikten resime, tasarımdan dekorasyona hemen hemen tüm sanat dalları ile uğraşır ve yaratıcı bir aşkla defterine şiirler karalayan Paterson'ı şiirlerini paylaşması için ikna etmeye çalışır.

Oysa Paterson otobüs şoförlüğü yapan gizli bir şair olarak kalmayı seçmiştir. Ona göre şiirleri kimseyle paylaşılmaması gerek özel günlüklerdir…

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