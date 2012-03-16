Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Patlak Sokaklar: Gerzomat
Paylaş

Patlak Sokaklar: Gerzomat

2 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Patlak Sokaklar: Gerzomat
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 5.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (25 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Azılı bir suçlu olan Black Jack hapisten kaçmıştır ve zamanında kodese girmesine neden olan iki polisten intikam almaya kararlıdır. Yaptığı planda en önemli unsur kendisi de dahil çok az insanın varlığını bildiği güçlü bir kitle kontrol silahını ele geçirmek ve karşılığında fidye istemek vardır. Jack silahı ele geçirip, aktive etmeyi başarırken John ve Billy de Jack'in peşindedir. Diğer bir yanda ise paniğe sürüklenmiş bir halk vardır. İkilinin işi oldukça zordur...

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • bu film icin vermis oldugum parayi geri istiyorum... bu filme gulenin akli 0-3 yas grubundan arkadaslar sanirim....

  • filmi 20 dakika izledim sonra cıktım bunu vizyona sokanın bu filme kahkaha atanın aklından şüphe ederim.

  • bence gitmek isteyenler kötü yorumları hiç düşünmesin izlediğim en mükemmel 3 komedi filminden biriydi bence :)

  • hayatımda seyrettiğim en iğrenç film ucuz amerikan komedilerinin türk versiyonu. film sonunu beklemeden salondan çıktım

  • Az önce izledim filmi, değişik bir yapım, ilginç fikirler izlemek isteyenler kaçırmasın, yapılmış absürd komedi filmlerinin içinde iyi bir yer bulacaktır kendisine.. bu arada filmin sonlarında ateş edildiği anda kan yerine konfeti patladığını görmek çok hoştu.. Tebrikler bates motel pro ekibine..

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Hayranları
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Patlak Sokaklar: Gerzomat filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Patlak Sokaklar: Gerzomat filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir