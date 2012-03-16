Patlak Sokaklar: Gerzomat
- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 5.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :16 Mart 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :97 dk.
- Dağıtıcı :Özen Film
- Resmi Sitesi : http://www.patlaksokaklar.com/
Filmin Konusu
Azılı bir suçlu olan Black Jack hapisten kaçmıştır ve zamanında kodese girmesine neden olan iki polisten intikam almaya kararlıdır. Yaptığı planda en önemli unsur kendisi de dahil çok az insanın varlığını bildiği güçlü bir kitle kontrol silahını ele geçirmek ve karşılığında fidye istemek vardır. Jack silahı ele geçirip, aktive etmeyi başarırken John ve Billy de Jack'in peşindedir. Diğer bir yanda ise paniğe sürüklenmiş bir halk vardır. İkilinin işi oldukça zordur...
Galeri
Yorumlar
-
bu film icin vermis oldugum parayi geri istiyorum... bu filme gulenin akli 0-3 yas grubundan arkadaslar sanirim....
-
filmi 20 dakika izledim sonra cıktım bunu vizyona sokanın bu filme kahkaha atanın aklından şüphe ederim.
-
bence gitmek isteyenler kötü yorumları hiç düşünmesin izlediğim en mükemmel 3 komedi filminden biriydi bence :)
-
hayatımda seyrettiğim en iğrenç film ucuz amerikan komedilerinin türk versiyonu. film sonunu beklemeden salondan çıktım
-
Az önce izledim filmi, değişik bir yapım, ilginç fikirler izlemek isteyenler kaçırmasın, yapılmış absürd komedi filmlerinin içinde iyi bir yer bulacaktır kendisine.. bu arada filmin sonlarında ateş edildiği anda kan yerine konfeti patladığını görmek çok hoştu.. Tebrikler bates motel pro ekibine..