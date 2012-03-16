Patlak Sokaklar: Gerzomat

Azılı bir suçlu olan Black Jack hapisten kaçmıştır ve zamanında kodese girmesine neden olan iki polisten intikam almaya kararlıdır. Yaptığı planda en önemli unsur kendisi de dahil çok az insanın varlığını bildiği güçlü bir kitle kontrol silahını ele geçirmek ve karşılığında fidye istemek vardır. Jack silahı ele geçirip, aktive etmeyi başarırken John ve Billy de Jack'in peşindedir. Diğer bir yanda ise paniğe sürüklenmiş bir halk vardır. İkilinin işi oldukça zordur...