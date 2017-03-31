Patron Bebek

Bu ailede kimin patron olduğu bellidir. Küçük kardeşinin doğduğu günden beri (Takside ve takım elbiseli), yedi yaşındaki Tim, bu hızlı konuşan ve çanta taşıyan bebeğin bir bela olduğunu biliyordur. Tim, ailesinin sevgisini geri kazanmaya çalışırken giriştiği görevde dünyadaki sevginin dengesini bozabilecek bir planın içinde olduğunu fark eder ve tüm bunların merkezinde olan sırnaşık kardeşinden başkası değildir. Şimdi gerçek birer kardeş gibi bir araya gelmeli bu alçak entrikaya bir son vermeli, ailelerini kurtarmalı ve dünyadaki dengeyi sağlayarak, sevginin sonsuz güç olduğunu kanıtlamalılar.