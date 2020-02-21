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Patron Gibi

Like a Boss

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Patron Gibi
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Filmin Konusu

Like a Boss, birlikte şirket kuran iki arkadaşın hikayesini konu ediyor. Yakın arkadaş olan Mia ve Mel, birlikte çalışmaya karar verir. Birbirlerinden oldukça farklı karakterlere sahip olan kadınlar, sıfırdan bir kozmetik şirketi kurar. Başlarda her şey yolunda gider. Mia ve Mel, yönettikleri şirketleri sayesinde hayatlarının en güzel dönemini yaşar. Ancak bir süre sonra bu iş, iki kadının dostluklarını tehlikeye sokar.

Galeri

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