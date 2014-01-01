Patron Mutlu Son İstiyor
Patron Mutlu Son Istiyor
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :1 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Sinan, patronu tarafından Kapadokya’ya bir komedi filmi senaryosu yazmak üzere gönderilir. Süresi çok azdır ve filmin sonu mutlu bitmek zorundadır. Sinan, mutlu bir hikaye için ilham perisini beklerken, önce kalacağı otelin sahibi İzzet Bey’in kızı Eylül karşısına çıkar, sonra da hayatında en çok nefret ettiği kişi olan eski arkadaşı, ünlü oyuncu Faruk. Eylül ve Faruk evlenmek üzeredir ancak Kapadokya’da bir balon gezisi, herkesin hayatını değiştirir, özellikle Sinan ve Eylül’ün.
Galeri
Yorumlar
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çok adi ce yapılmış bir film senaryosu hiç haz almadığım bir durum bu evlenilecek olan bir kızın aklını çelmek ve evlenecek olan bir kızın aklının bir başkasına kayması yani kıssadan hisse adi bir film olmuş hiç gülmedim aksine sövdüm
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gerçekten çok ama çok komik çok bol kahkaha atılacak bir film..çok eğlenceli ve çok zevkli bir film..izlemeyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum..
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bu güne kadar izlediğim en komik film tolga çevik herzaman çok başarılı
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çok güzel bir film elinize sağlık
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sağ salim 2 ye gittim bu film onun yanında halt kalır tavsiye etmem