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Patrondan Kurtulma Sanatı 2

Horrible Bosses 2

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Fragmanlar


Patrondan Kurtulma Sanatı 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Amirlerine hesap vermekten bıkmış olan Nick (Bateman), Dale (Day) ve Kurt (Sudeikis) kendi şirketlerini kurarak kendi kendilerinin patronları olmaya karar verirler. Fakat hasta ruhlubir yatırımcı, çok geçmeden, ayaklarının altındaki halıyı çeker. Kandırılmış, umutsuz ve yasaldayanaktan yoksun üç girişimci adayı, yatırımcının oğlunu kaçırıp şirketlerinin kontrolünüyeniden ele geçirmelerini sağlayacak bir fidye talep etmek gibi sapkın bir plan geliştirirler.

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Yorumlar

  • servet sen flim izlemeyi bırak bence

  • İlk filmi izlediğimde ne kadar güldüysem bu filmde de o kadar güldüm. Gerçekten bu adamlar film yapmayı biliyor

  • gitmeyin zaman kaybi

  • şu filme yorum yapmak için ilk defa giris yaptım.sakin gitmeyin gidecek başka film yok diye gittim .bu kadar saçma sıkıcı komedi izlemedim. yazık olmasın paranız.korsan cd sini bile almayın.yazık çok yazik

  • İlki berbattı, ikincisinden ne olacak?

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Oyuncular ve ekip

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