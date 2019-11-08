Dünya çapında bir efsane haline gelen opera sanatçısı Pavarotti'nin hayatını beyaz perdeye taşıyan isim, Oscar'lı yönetmen Ron Howard. Film, 1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı haline gelen "Nessun Dorma"nın ardından daha geniş kitlelerce kabul gören opera sanatının, dünya üzerindeki en önemli ismi Pavarotti’nin hikayesini bir ikon haline gelmeden öncesinden alıyor ve müzikal kimliğinin ötesindeki Luciano’yu bizlere sunuyor.