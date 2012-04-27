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Pazarları Hiç Sevmem

1 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Pazarları Hiç Sevmem
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hasta babasının vasiyetini yerine getirmeye çalışan Oğuz’un hayatına, birden Deniz dahil olur. Deniz’in de işi, aşkı ve tadı yoktur.Her ikisi için de işler iyi gitmemektedir. Belki bir yolculuk herkese iyi gelir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • ayşen grudayı sinemada izledik mutlu olduk. filmden çok çok büyük birşey beklemeyin ama izlenir.

  • sanat sineması dedikleri budur. bazı kısımları durağan olsa da izlenebilir bir filmdi benim için.

  • sinemada izlemeye gerek olmayan bir film. dvdsini bekleseydim bişey kaybetmezdim.

  • kadrosu için gidip izledim. pek beğendiğim söylenemez.

  • bence puanı pek haketmiyor. dvd çıkarsa izlenebilecek bir film.

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Oyuncular ve ekip

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