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Pazarları Hiç Sevmem
1 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :27 Nisan 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
- Dağıtıcı :Tiglon
Filmin Konusu
Hasta babasının vasiyetini yerine getirmeye çalışan Oğuz’un hayatına, birden Deniz dahil olur. Deniz’in de işi, aşkı ve tadı yoktur.Her ikisi için de işler iyi gitmemektedir. Belki bir yolculuk herkese iyi gelir.
Galeri
Yorumlar
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ayşen grudayı sinemada izledik mutlu olduk. filmden çok çok büyük birşey beklemeyin ama izlenir.
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sanat sineması dedikleri budur. bazı kısımları durağan olsa da izlenebilir bir filmdi benim için.
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sinemada izlemeye gerek olmayan bir film. dvdsini bekleseydim bişey kaybetmezdim.
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kadrosu için gidip izledim. pek beğendiğim söylenemez.
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bence puanı pek haketmiyor. dvd çıkarsa izlenebilecek bir film.
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