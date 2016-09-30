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Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu
Pelé: Birth of a Legend
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Spor
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :30 Eylül 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Jeff ve Michael Zimbalist'in yönetmen koltuğunda oturduğu Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu, futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri olan Pelé'nin bir yıldız olma yolundaki hikâyesini anlatıyor.
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