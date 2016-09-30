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Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu

Pelé: Birth of a Legend

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Fragmanlar


Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Jeff ve Michael Zimbalist'in yönetmen koltuğunda oturduğu Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu, futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri olan Pelé'nin bir yıldız olma yolundaki hikâyesini anlatıyor.

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