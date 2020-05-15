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Penceredeki Kadın
The Woman in the Window
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Filmin Konusu
A. J. Finn’in romanından uyarlanan filmde, kendisini eve kapatan Anna’nın hikayesi anlatılıyor. New York’da bir apartmanda yalnız yaşayan Anna, asla dışarı çıkmaz. Tüm zamanını evde içip, film izleyerek ve komşularını röntgenleyerek geçirir. Anna’nın rutin, sakin yaşantısı evinin tam karşısına taşınan Russell ailesinden sonra altüst olur. Anna, idealindeki aile olarak gördüğü Russell ailesini izlemeye başlar ve bir gün hiç görmemesi gereken bir şey görür.
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