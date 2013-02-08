Rex henüz genç ve tüm penguenler gibi sevimli bir hayvandır. Penguen Şehri’nde kuzenleri Larry ve Moe ile beraber yaşan Rex çevresi dağlarla çevrili şehrinde keşfe çıktığı bir gün aşık olur. Bu aşk Rez'in yaşamında pek çok şey değiştirecek ve vahşi yaşamın bilmediği kapılarını aralayacaktır.Penguen Kral, genç ve sevimli bir penguenin zaferlerle dolu epik hikayesini beyazperdeye yansıtıyor. Kendine bir eş bulabilmek için diğer binlercesiyle yarışan kahramanımız; buzullar, karlar ve ölümcül dalgalar arasında havadan, karadan ve sudan gelen tehlikelere karşı mücadele etmek zorunda kalıyor; asıl zorlu görev geldiği an ise kendisine sonuna kadar güvenen ailesi tarafından yalnız bırakılıyor. Cesur penguenimiz kaderiyle yüzleşip yolculuğun son engelini başarıyla atlatabilecek midir?