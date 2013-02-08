Penguen Kral
The Penguin King 3D
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Rex henüz genç ve tüm penguenler gibi sevimli bir hayvandır. Penguen Şehri’nde kuzenleri Larry ve Moe ile beraber yaşan Rex çevresi dağlarla çevrili şehrinde keşfe çıktığı bir gün aşık olur. Bu aşk Rez'in yaşamında pek çok şey değiştirecek ve vahşi yaşamın bilmediği kapılarını aralayacaktır.Penguen Kral, genç ve sevimli bir penguenin zaferlerle dolu epik hikayesini beyazperdeye yansıtıyor. Kendine bir eş bulabilmek için diğer binlercesiyle yarışan kahramanımız; buzullar, karlar ve ölümcül dalgalar arasında havadan, karadan ve sudan gelen tehlikelere karşı mücadele etmek zorunda kalıyor; asıl zorlu görev geldiği an ise kendisine sonuna kadar güvenen ailesi tarafından yalnız bırakılıyor. Cesur penguenimiz kaderiyle yüzleşip yolculuğun son engelini başarıyla atlatabilecek midir?
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Yorumlar
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en sevdiğim hayvan penguenler gidp 3d izlicem
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animasyon sanmıştım deilmiş
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bu havada izlenir kutuplar penguenler falan :)))
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çok merak ettim konusuna bayıldım hele yavru penguenler çok tatlı!!
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3d penguenler dünyasına dalmak istiyorum!!!