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Penguin League

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Penguin League
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Filmin Konusu

Penguin League, karargahları hakkındaki gerçekleri öğrenmek için galaksilere gönderilen penguenlerin hikayesini konu ediyor. Penguen pilotlar Flip ve Zooey, daha önce hiçbir kuşun gitmediği bir yere yolculuk yapmakla görevlendirili. Dost canlısı ve konuşkan bir uzay gemisi olan Slushy, artık keşif gezilerine başlamıştır. Penguenler, Kaptan Stella tarafından yönetilen merkezleri hakkındaki gerçekleri öğrenmek için galaksiler arası yolculuk yapar.

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