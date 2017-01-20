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Pepee

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Pepee
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bazen tüm düşünceler karışır. Gerçek nerede bulamaz insan. İşte Pepee için de gerçeğin karıştığı bir macera "Birlik Zamanı" filmi. Pepee, "Birlik Zamanı" adlı macerasında dedesinin STEAM (Science, Tecnology, Engineering, Art, Mathematic) laboratuvarında ürettiği teknolojik sıcak hava balonu ile Türkiye semalarında kaybolur. Yüreğindeki tüm sevgileri arkasında bırakarak. Bu teknolojik uçan balon Pepee'yi önce Adıyaman- Nemrut, Urfa-Göbeklitepe ve en son da Kapadokya'ya götürür. Pepee acaba gerçeği bulabilecek mi? Başına gelen onca işten sıyrılıp evine geri dönebilecek mi? Sevginin ve bir olmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlayabilecek mi?

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