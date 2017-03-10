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Perde Ayn-ı Cin

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Fragmanlar


Perde Ayn-ı Cin
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Korku türünde kitaplar yazan tanınmış biri olan Okan, son kitabını yazmak için memleketi Antalya'ya gider. Hiçbir zaman gözlüklerine alışamamıştır ve bu nedenle burada göz doktoru arkadaşı Levent'in teklifiyle lazer ameliyatı olmayı kabul eder. Ancak bu ameliyat gözünde tuhaf durumların yaşanmasına neden olur; bir gözündeki perde tamamen kalkmıştır ve bu kısa zaman içerisinde görünmeyen varlıkları görebilmesine yol açar. Cinler ve ruhlar alemini görebilen Okan, bu kabustan kurtulabilmek için çeşitli yollara başvurur, ancak kendisini kötü bir sürpriz beklemektedir.

Galeri

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Yorumlar

  • Fragmaniyla korkutmamistir.

  • Ulan bi çıkamadınız şu cin peri işlerinden aq

  • Konusu çok ilginç.Kesinlikle izlerim

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Oyuncular ve ekip

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