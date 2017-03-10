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Perde Ayn-ı Cin
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :10 Mart 2017
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- Süre :83 dk.
Filmin Konusu
Korku türünde kitaplar yazan tanınmış biri olan Okan, son kitabını yazmak için memleketi Antalya'ya gider. Hiçbir zaman gözlüklerine alışamamıştır ve bu nedenle burada göz doktoru arkadaşı Levent'in teklifiyle lazer ameliyatı olmayı kabul eder. Ancak bu ameliyat gözünde tuhaf durumların yaşanmasına neden olur; bir gözündeki perde tamamen kalkmıştır ve bu kısa zaman içerisinde görünmeyen varlıkları görebilmesine yol açar. Cinler ve ruhlar alemini görebilen Okan, bu kabustan kurtulabilmek için çeşitli yollara başvurur, ancak kendisini kötü bir sürpriz beklemektedir.
Galeri
Yorumlar
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Fragmaniyla korkutmamistir.
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Ulan bi çıkamadınız şu cin peri işlerinden aq
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Konusu çok ilginç.Kesinlikle izlerim
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