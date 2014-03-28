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Peri Masalı
Peri Masali
0 kişi izlemiş. | 19 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :28 Mart 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak olan Peri Masalı filmi, Mert’in evlenmek istediği Peri’nin isteğini yerine getirme çabasını anlatıyor. Mert, sevdiği kadınla evlenebilmek için hem babası ile olan kötü durumdaki ilişkisini düzeltmeli, hem de Peri ve babasını tanıştırmalıdır.
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Yorumlar
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dram yönü yüksek ve yaşama sevinci dolu bir kızın hikayesi izlenmesini tavsiye ederim
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