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Peri Masalı

Peri Masali

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Fragmanlar


Peri Masalı
  • IMDB Puanı : 4.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak olan Peri Masalı filmi, Mert’in evlenmek istediği Peri’nin isteğini yerine getirme çabasını anlatıyor. Mert, sevdiği kadınla evlenebilmek için hem babası ile olan kötü durumdaki ilişkisini düzeltmeli, hem de Peri ve babasını tanıştırmalıdır.

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Yorumlar

  • dram yönü yüksek ve yaşama sevinci dolu bir kızın hikayesi izlenmesini tavsiye ederim

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Oyuncular ve ekip

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