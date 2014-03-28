Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak olan Peri Masalı filmi, Mert’in evlenmek istediği Peri’nin isteğini yerine getirme çabasını anlatıyor. Mert, sevdiği kadınla evlenebilmek için hem babası ile olan kötü durumdaki ilişkisini düzeltmeli, hem de Peri ve babasını tanıştırmalıdır.