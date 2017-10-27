Mynet sinema kalitesiyle Peri Peri (Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var) filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Peri Peri (Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var) filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.