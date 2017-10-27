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Peri Peri (Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var)

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Peri Peri (Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var)
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Yapım Yılı :2017
  • Gösterim Tarihi :27 Ekim 2017

 

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