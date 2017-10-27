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Peri Peri (Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var)
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :27 Ekim 2017
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