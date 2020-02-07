Santraldeki patlamadan 10 yıl sonra, Büyük Dünya Savaşı devam ederken karantina altındaki bir kasabada yaşayan ve patlamadan dolayı ağızsız dünyaya gelen Peri, babası ile birlikte ormanın derinliklerinde yaşamaktadır. Peri, babasını kaybettikten sonra hayatta kalmak için mücadele vermek zorundadır ama yalnız olmayacaktır.