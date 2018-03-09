11 yaşındaki Afgan kızı Parvana, babası haksız yere hapse atılınca bambaşka bir hayatla yüzyüze gelir. Ailede para kazanabilecek kimse olmadığı için onun çalışması gerekmektedir ama kadınların erkekler olmadan evlerinden çıkmaları Taliban kurallarında yasaktır.