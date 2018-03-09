Sinema>Vizyondaki Filmler > Pervane - The Breadwinner
Pervane
The Breadwinner
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Animasyon, Aile
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : İrlanda, Kanada, Lüksemburg
- Gösterim Tarihi :9 Mart 2018
- Yönetmen :
- Senarist :
- Süre :94 dk.
Filmin Konusu
11 yaşındaki Afgan kızı Parvana, babası haksız yere hapse atılınca bambaşka bir hayatla yüzyüze gelir. Ailede para kazanabilecek kimse olmadığı için onun çalışması gerekmektedir ama kadınların erkekler olmadan evlerinden çıkmaları Taliban kurallarında yasaktır.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.