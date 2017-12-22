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Pes Etme

Stronger

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Fragmanlar


Pes Etme
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sıradan bir adam olan Jeff Bauman'ın (Jake Gyllenhaal) Şehrinde ve dünyasında, umudun sembolü olarak insanların kalbine girer. 27 yaşındaki işçi sınıfı bir Bostonlu olan Jeff, maratonda eski kız arkadaşı Erin'i (Tatiana Maslany) geri kazanmaya çalışır. Patlama meydana geldiğinde bitiş çizgisinde onu beklerken, saldırıda iki bacağı da kaybeder. Jeff'in hastanede bilinci yerine geldiğinde güvenlik güçlerine bombacıların birini tespit etmede yardımcı olur, ancak kendi savaşı yeni başlamıştır. Erin ve Erin'in ailesinin desteğiyle aylarca süren fiziksel ve duygusal rehabilitasyona başlar.

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