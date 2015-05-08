Peşimdeki Şeytan

19 yaşındaki Jay için sonbaharın anlamı okul, erkekler ve göl kenarında geçirilen hafta sonlarıdır. Fakat yeni tanıştığı bir gençle geçirdiği geceden sonra garip şeyler görmeye başlar, bir şeylerin onu durmadan takip ettiği hissini bir türlü üzerinden atamaz. Şimdi o ve arkadaşları onu takip eden bu şeyden kaçmanın ve başlarına gelebilecek felaketlerden korunmanın bir yolunu bulmak zorundadır.