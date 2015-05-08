Sinema>Film Arşiv > Peşimdeki Şeytan - It Follows
Peşimdeki Şeytan
It Follows
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 5.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :8 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :100 dk.
Filmin Konusu
19 yaşındaki Jay için sonbaharın anlamı okul, erkekler ve göl kenarında geçirilen hafta sonlarıdır. Fakat yeni tanıştığı bir gençle geçirdiği geceden sonra garip şeyler görmeye başlar, bir şeylerin onu durmadan takip ettiği hissini bir türlü üzerinden atamaz. Şimdi o ve arkadaşları onu takip eden bu şeyden kaçmanın ve başlarına gelebilecek felaketlerden korunmanın bir yolunu bulmak zorundadır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
Berbat ötesi
-
hayatımda izlediğim en aptalca 2 korku filmi . 1 şeytanın tahtı 2 peşimdeki şeytan
-
basarisiz...
-
Puanını haketmeyen bır fılm.
-
Uzun zamandır izlediğim en güzel korku filmiydi diyebilirim. Tadında bir korku dozu vardı, gerçekten gerildim.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.