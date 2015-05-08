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Peşimdeki Şeytan

It Follows

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Fragmanlar


Peşimdeki Şeytan
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 5.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

19 yaşındaki Jay için sonbaharın anlamı okul, erkekler ve göl kenarında geçirilen hafta sonlarıdır. Fakat yeni tanıştığı bir gençle geçirdiği geceden sonra garip şeyler görmeye başlar, bir şeylerin onu durmadan takip ettiği hissini bir türlü üzerinden atamaz. Şimdi o ve arkadaşları onu takip eden bu şeyden kaçmanın ve başlarına gelebilecek felaketlerden korunmanın bir yolunu bulmak zorundadır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Berbat ötesi

  • hayatımda izlediğim en aptalca 2 korku filmi . 1 şeytanın tahtı 2 peşimdeki şeytan

  • basarisiz...

  • Puanını haketmeyen bır fılm.

  • Uzun zamandır izlediğim en güzel korku filmiydi diyebilirim. Tadında bir korku dozu vardı, gerçekten gerildim.

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Oyuncular ve ekip

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