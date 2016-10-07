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Pete ve Ejderhası

Pete's Dragon

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Fragmanlar


Pete ve Ejderhası
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yaşlı ahşap oymacısı Bay Meacham (Robert Redford) yıllardır mahalle çocuklarını Kuzeybatı Pasifik'te

yaşayan acımasız ejderha hikayeleriyle neşelendirmiştir. Orman bekçisi olarak çalışan kızı Grace'e
(Bryce Dallas Howard) göre bu hikayeler masal olmaktan öteye geçmiyordu ta ki Pete'le (Oakes Fegley)
tanışana kadar. Pete 10 yaşında, ailesi ve evi olmayan gizemli bir çocuktur ve ormanda Elliott isimli yeşil, dev bir ejderhayla birlikte yaşadığını iddia eder. Pete'in tanımlarına göre Elliott Bay Meacham'ın hikayelerindeki ejderhaya son derece benzemektedir. Grace, babası Jack'in (Wes Bentley) yerel bir kereste fabrikasının sahibi olduğu 11 yaşındaki Natalie'nin (Oona Laurence) yardımıyla Pete'in geldiği, ait olduğu yeri ve ejderhayla ilgili gerçeği bulmaya kararlı bir şekilde yola çıkar.

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