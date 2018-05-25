Sinema>Vizyondaki Filmler > Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya - The Quest for the Never Book
Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya
The Quest for the Never Book
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :25 Mayıs 2018
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Kaptan Kanca ve korsanları uzun süredir Peter Pan'ın peşindedirler. Gizli adada ise aslında herkes mutludur ve her gün eğlenceli geçmektedir. Bir gün kötülük peşindeki Kaptan Kanca, Peter Pan ve arkadaşlarını ele geçirir.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.