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Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya

The Quest for the Never Book

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Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya
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Filmin Konusu

Kaptan Kanca ve korsanları uzun süredir Peter Pan'ın peşindedirler. Gizli adada ise aslında herkes mutludur ve her gün eğlenceli geçmektedir. Bir gün kötülük peşindeki Kaptan Kanca, Peter Pan ve arkadaşlarını ele geçirir.

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