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Photograph

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Photograph
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Filmin Konusu

Photograph, babaannesine söylediği yalanın ortaya çıkmamasını sağlamaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Miloni, başarılı, idealist bir genç kızdır. Muhasebe sınavını birincilikle kazanan Miloni’nin bu başarısı şehrin dört bir yanına asılan fotoğrafları ile duyurulur. Genç kızın hayatı, bir gün şans eseri sokak sanatçısı Rafi ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Onun hayatının değişmesini sağlayan şey ise Rafi’nin çektiği fotoğrafıdır. Rafi, çektiği fotoğrafları Hindistan sokaklarında satan bir gençtir. Kazandığı parayı uzakta yaşayan babaannesine gönderen Rafi, bu sayede babasından kalan borçları kapatmaya çalışır. Rafi’nin babaannesinin en büyük arzusu, torununun evlendiğini görmektir. Torununun evlenmesi için yaptığı baskılara sonuç alamayan yaşlı kadın en sonunda o evlenene kadar ilaçlarını almayacağını söyler. Rafi, babaannesinin ilaç almasını sağlamak için ufak, beyaz bir yalan söylemeye karar verir ve Miloni’nin mucizevi bir şekilde yazıcısında kalan fotoğrafını babaannesine gönderir. Aldığı haber ile sevinen babaanne, müstakbel gelini ile tanışmak için apar topar Rafi’nin yanına gider. Rafi, yalanı ortaya çıkmadan Miloni’yi bulmalı ve onu sevgili rolü oynamaya ikna etmelidir.

Galeri

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