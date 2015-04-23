Oyuncak ustası yaşlı Gepetto bulduğu çam ağacı dalından bir kukla yaratır ve ona Pinokyo ismini verir. Canlanan Pinokyo çok kaprislidir ve haylazdır. Çok geçmeden Gepetto’nun başını derde sokmaya başlar, evden kaçar ve bir sürü maceraya atılır. Gepetto umutsuzca Pinokyo’yu arar ve bu arayış bir balina tarafından yutulmasıyla son bulur. Pinokyo cesaretli olmayı öğrenir, babasını balinadan kurtarır ve gerçek bir çocuğa dönüşür.