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Pinokyo

Pinocchio

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Fragmanlar


Pinokyo
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Oyuncak ustası yaşlı Gepetto bulduğu çam ağacı dalından bir kukla yaratır ve ona Pinokyo ismini verir. Canlanan Pinokyo çok kaprislidir ve haylazdır. Çok geçmeden Gepetto’nun başını derde sokmaya başlar, evden kaçar ve bir sürü maceraya atılır. Gepetto umutsuzca Pinokyo’yu arar ve bu arayış bir balina tarafından yutulmasıyla son bulur. Pinokyo cesaretli olmayı öğrenir, babasını balinadan kurtarır ve gerçek bir çocuğa dönüşür.

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