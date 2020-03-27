Yalnız bir ahşap oymacısı olanGeppetto tarafından yaratılan Pinokyo, her çocuk gibi dünyayı merak etmektedir. Deneme yanılma yoluyla hayatı öğrenmeye çalışan Pinokyo, iyi bir oğul olmak için çabalarken onu yoldan çıkarmaya çalışanlara karşı mücadele etmek zorunda kalır.