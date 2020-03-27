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Pinokyo
Pinocchio
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Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Aile
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : Fransa, İngiltere, İtalya
- Gösterim Tarihi :27 Mart 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Yalnız bir ahşap oymacısı olanGeppetto tarafından yaratılan Pinokyo, her çocuk gibi dünyayı merak etmektedir. Deneme yanılma yoluyla hayatı öğrenmeye çalışan Pinokyo, iyi bir oğul olmak için çabalarken onu yoldan çıkarmaya çalışanlara karşı mücadele etmek zorunda kalır.
Galeri
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