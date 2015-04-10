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Piramitin Laneti
The Pyramid
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :89 dk.
Filmin Konusu
Bir grup Amerikalı arkeolog çölde kayıp bir piramit keşfeder ancak bu onlara çok pahalıya patlamak üzeredir. Gömülü sırları açığa çıkardıkça sadece kilitli kalmadıklarını, aynı zamanda av olduklarını fark ederler. Araştırma için kararlı olduklarından Piramidin içine doğru yol alırlar. Bulacakları şeyler onları kırılma noktasında tehlikeli bir sınava tabi tutacaktır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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gerçekten çok başarısız.izlemeye değmez
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Bence mumyanın yanına bile yaklaşamaz...keşke mumya filmine benzeseydi...çok kötüydü...klasik yaratık filmi...boşuna gitmeyin
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yaklaşık 1 ay önce internetten izlemiştim :)))
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mumya filminin adi degistirip film yapmislar paraniza yazik
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