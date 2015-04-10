Piramitin Laneti

Bir grup Amerikalı arkeolog çölde kayıp bir piramit keşfeder ancak bu onlara çok pahalıya patlamak üzeredir. Gömülü sırları açığa çıkardıkça sadece kilitli kalmadıklarını, aynı zamanda av olduklarını fark ederler. Araştırma için kararlı olduklarından Piramidin içine doğru yol alırlar. Bulacakları şeyler onları kırılma noktasında tehlikeli bir sınava tabi tutacaktır.