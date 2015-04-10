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Piramitin Laneti

The Pyramid

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Fragmanlar


Piramitin Laneti
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir grup Amerikalı arkeolog çölde kayıp bir piramit keşfeder ancak bu onlara çok pahalıya patlamak üzeredir. Gömülü sırları açığa çıkardıkça sadece kilitli kalmadıklarını, aynı zamanda av olduklarını fark ederler. Araştırma için kararlı olduklarından Piramidin içine doğru yol alırlar. Bulacakları şeyler onları kırılma noktasında tehlikeli bir sınava tabi tutacaktır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • gerçekten çok başarısız.izlemeye değmez

  • Bence mumyanın yanına bile yaklaşamaz...keşke mumya filmine benzeseydi...çok kötüydü...klasik yaratık filmi...boşuna gitmeyin

  • yaklaşık 1 ay önce internetten izlemiştim :)))

  • mumya filminin adi degistirip film yapmislar paraniza yazik

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Oyuncular ve ekip

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