La Paranza Dei Bambini, on altı yaşındaki bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ ve Briatò’dan oluşan grup, para kazanıp kendilerine yeni kıyafetler ve scooter almak istemektedir. Yaşadıkları bölgeyi hakimiyetleri altına almak için silahlarla oynayan gençler, bölgeye adalet getirme adı altında, kötülük yoluyla iyilik yapmaya çalışırlar. Artık birbirlerinin kardeşi gibi olan gençleri, ne hapis ne de ölüm korkutmaktadır. Savaş ve suçlarlar dolu bir dünyada yaşayan gençler, zorlu bir seçimle karşı karşıya kalırlar. Bu seçim onları sevgi, arkadaşlık gibi birçok şey için fedakarlık yapmak zorunda bırakacaktır.