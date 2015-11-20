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Pırdino Sürpriz Yumurta

Pırdino

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Pırdino Sürpriz Yumurta
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Güzel bir yaz günü, Nazan; Tarık’ı, Ela’yı, Porsuk, Sansar ve Pırdino’yu Dinozor Müzesi´ne götürür. Müzenin sahibi Doktor Torturo, ziyaretçilere müzeyi gezdirirken, Tarıklar da ekibe katılır. Pırdino, burada atalarını görünce çok heyecanlanır ve duygulanır. Bu geziden sonra Pırdino, annesine ulaşmak için, arkadaşlarıyla birlikte bir maceraya atılacaktır.

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Yorumlar

  • Filimi izlemek istiyorum sınamaya gittim edim Türk animasyon 5 ay geçmiş hiç bir yerde yok izlesem yorumlar filimin kötü diye yazıyor ama ben yinede izlemek istiyorum ama hiç bir sitede yok

  • Bence çok güzel bir film tavsiye ederim beğenmeyen beğenmesin

  • kesinlikle berbat bir filmdi. sakın gitmeyin pişman olursunuz!!!

  • 4 yaşındaki oğlum 15 dk dayanabildi. Kötü değil başka bişey felaket diyah ekrana bakın daha iyi dakın gitmeyin.

  • Oyunculuk, senaryo herşey Çok kötü. Verilen paraya yazık. Türkiye\'de animasyon bu kadar kötü olmamalı!

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