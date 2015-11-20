Pırdino Sürpriz Yumurta

Güzel bir yaz günü, Nazan; Tarık’ı, Ela’yı, Porsuk, Sansar ve Pırdino’yu Dinozor Müzesi´ne götürür. Müzenin sahibi Doktor Torturo, ziyaretçilere müzeyi gezdirirken, Tarıklar da ekibe katılır. Pırdino, burada atalarını görünce çok heyecanlanır ve duygulanır. Bu geziden sonra Pırdino, annesine ulaşmak için, arkadaşlarıyla birlikte bir maceraya atılacaktır.