Sinema>Film Arşiv > Pislik - Filth
Pislik
Filth
0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :27 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Entrikacı polis memuru Bruce Robertson terfi beklemektedir. Bir cinayeti çözerken meslektaşlarıyla da uğraşmak zorunda kalan Bruce, diğer polislerin sonunu getirecek bir olay tezgâhlar. Hepsinin sırlarını ortaya çıkartan ve onları birbirine düşüren Bruce, kontrolünden çıkan hile ağında kaybolmaya başlar. Çevirdiği oyundan şüphelenen meslektaşları, geçmişi, kayıp eşi ve uyuşturucu alışkanlığı içinde yitip giden Bruce Robertson’a bir oyun oynarlar.
Galeri
Yorumlar
-
farklı bir şeyler izlemek isteyenler için ideal
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.