Depresyon nedeni ile klinie yatan 3 genç, acil tedavi için alternatif yöntemler uygulayan Hidayet Hanım´a emanet edilirler... Hidayet Hanım 3 genci Ada´da bir konağa yerleştirir... Amacı, onları geçmiş korkularıyla yüzleştirerek iyileştirmektir. Bunun için adadaki köylülerle, gençleri korkutmak üzere türlü olaylar planlarlar. Ancak, bilmedikleri bir şey vardır ki o da konakta gerçekten de bir "Peri"nin yaşıyor olmasıdır.