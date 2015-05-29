Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Pişt
Paylaş

Pişt

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Pişt
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Depresyon nedeni ile klinie yatan 3 genç, acil tedavi için alternatif yöntemler uygulayan Hidayet Hanım´a emanet edilirler... Hidayet Hanım 3 genci Ada´da bir konağa yerleştirir... Amacı, onları geçmiş korkularıyla yüzleştirerek iyileştirmektir. Bunun için adadaki köylülerle, gençleri korkutmak üzere türlü olaylar planlarlar. Ancak, bilmedikleri bir şey vardır ki o da konakta gerçekten de bir "Peri"nin yaşıyor olmasıdır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • hhaha cok komikti... saka saka b gibi

  • Filmin sadece türü komedi arkadaşlar. Kendisi komedi olmadığı gibi herhangi bir türe de sahip değil. Ama rezalet diye bir tür olsa kesinlikle o türe ait olmalıydı.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Pişt filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Pişt filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir