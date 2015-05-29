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Pişt
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Depresyon nedeni ile klinie yatan 3 genç, acil tedavi için alternatif yöntemler uygulayan Hidayet Hanım´a emanet edilirler... Hidayet Hanım 3 genci Ada´da bir konağa yerleştirir... Amacı, onları geçmiş korkularıyla yüzleştirerek iyileştirmektir. Bunun için adadaki köylülerle, gençleri korkutmak üzere türlü olaylar planlarlar. Ancak, bilmedikleri bir şey vardır ki o da konakta gerçekten de bir "Peri"nin yaşıyor olmasıdır.
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Yorumlar
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hhaha cok komikti... saka saka b gibi
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Filmin sadece türü komedi arkadaşlar. Kendisi komedi olmadığı gibi herhangi bir türe de sahip değil. Ama rezalet diye bir tür olsa kesinlikle o türe ait olmalıydı.
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